Світовий футбол на межі революції: ЧС-2030 може стати найбільшим в історії

Президент ФІФА та КОНМЕБОЛ обговорювали потенційне збільшення кількості учасників чемпіонату світу з футболу 2030 року до 64 команд. Такий крок може зробити турнір найбільшим в історії та гарантувати місце усім 10 країнам-представникам Південноамериканської конфедерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Зустріч лідерів ФІФА та КОНМЕБОЛ

У вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку президент ФІФА Джанні Інфантіно зустрівся з президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгесом, а також із керівниками футбольних федерацій Аргентини, Уругваю та Парагваю.

Основною темою обговорення стало розширення чемпіонату світу 2030 року до 64 команд. Пропозиція КОНМЕБОЛ щодо збільшення кількості учасників була вперше представлена у березні 2025 року.

Ми віримо в історичний Чемпіонат світу з футболу 2030 року! Дякуємо, президенте Джанні Інфантіно, за те, що ви нас привітали та розділили цю подорож до сторіччя найвеличнішого свята футболу", - зазначив Домінгес після зустрічі у соцмережах.

Масштабний турнір на трьох континентах

Чемпіонат світу 2030 року відбудеться одразу у шести країнах: Аргентині, Уругваї, Парагваї, Іспанії, Португалії та Марокко.

Турнір пройде на трьох континентах та може включати 128 матчів, що вдвічі більше, ніж у попередньому форматі з 64 ігор (1998–2022 рр.).

За словами Домінгеса, новий формат дозволить провести матчі групового етапу у Південній Америці та зробить турнір унікальним.

"Це не може бути просто чергова подія, це унікальна можливість провести матчі групового етапу в Уругваї, Аргентині та Парагваї", - додав Домінгеса.

Можливі зміни та критика

Якщо ФІФА схвалить ініціативу, усі 10 представників КОНМЕБОЛ зможуть кваліфікуватися на турнір, а це включає такі країни, як Венесуела, яка раніше ніколи не грала на чемпіонаті світу.

Водночас критики відзначають, що розширення до 64 команд може знизити рівень гри та послабити кваліфікаційні етапи на більшості континентів.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін назвав ідею чемпіонату світу з 64 командами "поганою".