Ізраїль за угодою має звільнити 90 палестинців. ХАМАС очікує список

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Цього тижня, 15 січня, Ізраїль і угруповування ХАМАС за участі посередників досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників. Посередниками виступили США, Катар та Єгипет.

Уряд Ізраїлю з невеликими затримками, в яких звинуватили ХАМАС, схвалив угоду. На знак протесту проти угоди троє ультраправих міністрів Ізраїлю подали у відставку.

В рамках угоди перші заручники мають бути звільнені сьогодні, 19 січня. ХАМАС з затримкою у майже три години передав Ізраїлю список перших заручників, який збирається відпустити. Очікується, що першими будуть звільнені три жінки.

Після отримання списку заручників Ізраїль оголосив перемир'я в Секторі Газа.

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