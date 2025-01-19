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ХАМАС надіслав список заручників, які будуть звільнені сьогодні, - ЗМІ

Ізраїль, Неділя 19 січня 2025 10:32
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ХАМАС надіслав список заручників, які будуть звільнені сьогодні, - ЗМІ Фото: ХАМАС надіслав список заручників, які будуть звільнені 19 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ХАМАС надіслав список заручників, які будуть звільнені 19 січня. Мова йде про трьох цивільних жінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Високопоставлений представник ХАМАСу заявив, що терористичне угруповання нібито вже надіслало Ізраїлю необхідний список заручників, які мають бути звільнені сьогодні.

Ізраїльський чиновник повідомив громадському мовнику Kan, що ХАМАС передав імена трьох жінок посередникам.

Стали відомі імена заручників, яких звільнить ХАМАС

Як пише Times of Israel, ХАМАС звільнить заручників:

  • Ромі Гонен;
  • Емілі Дамарі;
  • Дорона Штайнбрехера.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нещодавно Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. По різним даним, мова може йти від 94 до 97 заручниках, яких утримують терористи.

Передбачається, що звільнення людей буде проходити декількома етапами. Під час першого мають бути звільнені більше 30 людей, серед яких діти, жінки та похилі люди.

Перша операція по звільненню заручників між Ізраїлем та ХАМАС має відбутися 19 січня, в ході якої повернуті мають бути троє цивільних жінок. Але ХАМАС порушив раніше укладені домовленності і до останнього не передавав ізраїльській владі список з їх імен, хоча мав б це зробити за добу до того, як угода мала вступити в дію (8:30 ранку неділі, 19 січня).

Дійшло до того, що речник ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа. За даними ЗМІ, винищувачі Ізраїлю вже завдали хвилю авіаударів по сектору Газа 19 січня.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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