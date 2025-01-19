Израиль по соглашению должен освободить 90 палестинцев. ХАМАС ожидает список

Соглашение между Израилем и ХАМАС

На этой неделе, 15 января, Израиль и группировка ХАМАС при участии посредников достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Посредниками выступили США, Катар и Египет.

Правительство Израиля с небольшими задержками, в которых обвинили ХАМАС, одобрило соглашение. В знак протеста против соглашения трое ультраправых министров Израиля подали в отставку.

В рамках соглашения первые заложники должны быть освобождены сегодня, 19 января. ХАМАС с задержкой в почти три часа передал Израилю список первых заложников, который собирается отпустить. Ожидается, что первыми будут освобождены три женщины.

После получения списка заложников Израиль объявил перемирие в Секторе Газа.

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