ua en ru
Нд, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ізраїль за угодою має звільнити 90 палестинців. ХАМАС очікує список

Сектор Газа, Неділя 19 січня 2025 13:57
UA EN RU
Ізраїль за угодою має звільнити 90 палестинців. ХАМАС очікує список Фото: ХАМАС очікує від Ізраїлю список з 90 палестинських заручників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль за угодою сьогодні, 19 січня, має звільнити 90 палестинських ув'язнених. ХАМАС очікує список.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Time of Israel.

В рамках угоди з угруповування ХАМАС Ізраїль має звільнити сьогодні 90 палестинських ув'язнених. В обмін терористи має відпустити трьох ізраїльських заручниць.

ХАМАС заявляє, що очікує від Ізраїлю список з іменами 90 палестинців. У заяві ХАМАС йдеться, що серед полонених були жінки та діти.

Як додають в угруповуванні, угода передбачає "звільнення 30 палестинських в'язнів в обмін на одного цивільного заручника".

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Цього тижня, 15 січня, Ізраїль і угруповування ХАМАС за участі посередників досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників. Посередниками виступили США, Катар та Єгипет.

Уряд Ізраїлю з невеликими затримками, в яких звинуватили ХАМАС, схвалив угоду. На знак протесту проти угоди троє ультраправих міністрів Ізраїлю подали у відставку.

В рамках угоди перші заручники мають бути звільнені сьогодні, 19 січня. ХАМАС з затримкою у майже три години передав Ізраїлю список перших заручників, який збирається відпустити. Очікується, що першими будуть звільнені три жінки.

Після отримання списку заручників Ізраїль оголосив перемир'я в Секторі Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила українська ППО за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила українська ППО за тиждень
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян