Израиль по соглашению должен освободить 90 палестинцев. ХАМАС ожидает список

Как добавляют в группировке, соглашение предусматривает "освобождение 30 палестинских заключенных в обмен на одного гражданского заложника".

ХАМАС заявляет, что ожидает от Израиля список с именами 90 палестинцев. В заявлении ХАМАС говорится, что среди пленных были женщины и дети.

В рамках соглашения с группировкой ХАМАС Израиль должен освободить сегодня 90 палестинских заключенных. В обмен террористы должны отпустить трех израильских заложниц.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

На этой неделе, 15 января, Израиль и группировка ХАМАС при участии посредников достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Посредниками выступили США, Катар и Египет.

Правительство Израиля с небольшими задержками, в которых обвинили ХАМАС, одобрило соглашение. В знак протеста против соглашения трое ультраправых министров Израиля подали в отставку.

В рамках соглашения первые заложники должны быть освобождены сегодня, 19 января. ХАМАС с задержкой в почти три часа передал Израилю список первых заложников, который собирается отпустить. Ожидается, что первыми будут освобождены три женщины.

После получения списка заложников Израиль объявил перемирие в Секторе Газа.

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