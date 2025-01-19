ua en ru
Вс, 19 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль по соглашению должен освободить 90 палестинцев. ХАМАС ожидает список

Сектор Газа, Воскресенье 19 января 2025 13:57
UA EN RU
Израиль по соглашению должен освободить 90 палестинцев. ХАМАС ожидает список Фото: ХАМАС ожидает от Израиля список из 90 палестинских заложников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль по соглашению сегодня, 19 января, должен освободить 90 палестинских заключенных. ХАМАС ожидает список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Time of Israel.

В рамках соглашения с группировкой ХАМАС Израиль должен освободить сегодня 90 палестинских заключенных. В обмен террористы должны отпустить трех израильских заложниц.

ХАМАС заявляет, что ожидает от Израиля список с именами 90 палестинцев. В заявлении ХАМАС говорится, что среди пленных были женщины и дети.

Как добавляют в группировке, соглашение предусматривает "освобождение 30 палестинских заключенных в обмен на одного гражданского заложника".

Соглашение между Израилем и ХАМАС

На этой неделе, 15 января, Израиль и группировка ХАМАС при участии посредников достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Посредниками выступили США, Катар и Египет.

Правительство Израиля с небольшими задержками, в которых обвинили ХАМАС, одобрило соглашение. В знак протеста против соглашения трое ультраправых министров Израиля подали в отставку.

В рамках соглашения первые заложники должны быть освобождены сегодня, 19 января. ХАМАС с задержкой в почти три часа передал Израилю список первых заложников, который собирается отпустить. Ожидается, что первыми будут освобождены три женщины.

После получения списка заложников Израиль объявил перемирие в Секторе Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах