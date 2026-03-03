Ізраїль ударив по будівлі в Ірані, де обирали наступника Хаменеї, - ЗМІ

За даними видання, ціллю стала будівля Асамблеї експертів у місті Кум у центрально-західній частині Ірану. Цей орган відповідає за вибір наступного лідера Ірану після ліквідації Алі Хаменеї.

Неназваний представник сил безпеки Ізраїлю розповів Ynet, що ЦАХАЛ завдав удару по будівлі під час голосування з вибору наступника Хаменеї. До Асамблеї експертів входить 88 членів, але, як пишуть журналісти, на той момент у будівлі перебувало набагато менше людей.

При цьому в окремому іранському звіті було сказано, що будівля була порожньою і в ній нікого не було.

Ліквідація Хаменеї

Нагадаємо, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї ліквідували протягом перших 24 годин спільної американо-ізраїльської операції Epic Fury, розпочатої в лютому 2026 року.

За даними Financial Times, ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї стала результатом багаторічної розвідувальної операції спецслужб Ізраїлю, ключовим елементом якої став повний контроль над мережею дорожніх камер Тегерана.