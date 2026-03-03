Израиль ударил по зданию в Иране, где выбирали преемника Хаменеи, - СМИ

По данным издания, целью стало здание Ассамблеи экспертов в городе Кум в центрально-западной части Ирана. Этот орган отвечает за выбор следующего лидера Ирана после ликвидации Али Хаменеи.

Неназванный представитель сил безопасности Израиля рассказал Ynet, что ЦАХАЛ нанес удар по зданию во время голосования по выбору преемника Хаменеи. В Ассамблею экспертов входит 88 членов, но, как пишут журналисты, на тот момент в здании находилось гораздо меньше людей.

При этом в отдельном иранском отчете было сказано, что здание было пустым и в нем никого не было.

Ликвидация Хаменеи

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был ликвидирован в первые 24 часа совместной американо-израильской операции Epic Fury, начатой ​​в феврале 2026 года.

По данным Financial Times, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи стала результатом многолетней разведывательной операции спецслужб Израиля, ключевым элементом которой стал полный контроль над сетью дорожных камер Тегерана.