Ізраїль "у війні", попереду важкі години. Як реагує Україна і світ на атаку ХАМАСу

Україна

"Україна рішуче засуджує триваючі терористичні атаки проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві. Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе і свій народ", - заявило Міністерство закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський також висловив співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки ХАМАСу. За його словами, ніде у світі не можна давати шансу терору, оскільки це злочин не лише проти однієї країни, а проти людяності та всього світу.

"Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації.", - додав Володимир Зеленський.

Росія

Російські терористи проскиглили про нібито заклопотаність через "загострення ситуації в зоні палестино-ізраїльського конфлікту". Закликали до його дипломатичного розв'язання на міжнародно-правовій основі, яка "передбачає створення палестинської незалежної держави у межах 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі".

У звичній для росіян манері, вони звинуватили в усьому Захід через нібито "блокуванняроботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників у складі Росії, США, ЄС і ООН".

Іран

Як стверджує видання Al Jazeera, радник верховного лідера Ірану Алі Хосейні Хаменеї привітав палестинських бойовиків з початком найбільшого за останні роки нападу на Ізраїль.

"Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо стояти поруч з палестинськими бійцями до звільнення Палестини і Єрусалиму", - заявив радник.

США

"США однозначно засуджують неспровоковані напади терористів ХАМАС на ізраїльське цивільне населення. Тероризм ніколи не має виправдання. Ми твердо стоїмо разом з урядом і народом Ізраїлю і висловлюємо наші співчуття у зв'язку з загибеллю ізраїльтян в результаті цих нападів", - заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому США Едріенн Вотсон.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що Вашингтона надасть Тель-Авіву все необхідне для самооборони та захисту цивільного населення від атак.

Саудівська Аравія

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило про те, що воно стежить за розвитком подій і закликало до негайного припинення ескалації. Також підкреслило важливість мирного процесу, який заслуговуватиме на довіру.

Катар

Катар, зі свого боку, звинуватив в ранкових подіях Ізраїль. Нібито Тель-Авів "відповідальний у довготривалих порушеннях прав палестинського народу".

"Міністерство закордонних справ покладає відповідальність за тривалу ескалацію тільки на Ізраїль через триваючі порушення прав палестинського народу, останнім з яких є неодноразові рейди на благословенну мечеть Аль-Акса, що перебуває під захистом ізраїльської поліції", - написала пресслужба.

Британія

"Я шокований сьогоднішніми ранковими атаками терористів ХАМАС проти ізраїльських громадян. Ізраїль має абсолютне право захищати себе. Ми контактуємо з ізраїльською владою, і британські громадяни в Ізраїлі повинні дотримуватися рекомендацій щодо подорожей", - заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив про підтримку Ізраїля з боку Німеччини.

"Жахливі новини надходять до нас сьогодні з Ізраїлю. Ми глибоко шоковані ракетним обстрілом з Гази та ескалацією насильства. Німеччина засуджує ці напади ХАМАС і підтримує Ізраїль", - написав канцлер.

Нідерланди

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переговорив зі своїм ізраїльским колегою Нетаньяху.

"Я сказав йому, що Нідерланди однозначно засуджують це терористичне насильство і повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист", - заявив Рютте.

Європейський парламент та Європейська рада

"Жахнуті розгортанням атак на Ізраїль. Ми засуджуємо терор і насильство, спрямовані проти невинних людей. Мої думки з усіма тими, хто перебуває під обстрілом, з тими, хто першими реагує, і з тими, хто захищається від цих жорстоких нападів. Терор ніколи не переможе", - заявила голова Європейського парламенту Роберта Метцола.

Шарль Мішель, голова Європейської ради, також засудив удару по території Ізраїлю й його народу. Заявив про солідарність Європейського союзу з країною.

Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль

Зранку бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу стало відомо про захід терористів до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що бойовики "заплатять високу ціну" й оголосили стан "готовності до війни". Також було розпочато контртерористичну операцію "Залізні мечі".

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у "стані війни".

Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.