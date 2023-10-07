Украина

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ", - заявило Министерство иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский также выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки ХАМАС. По его словам, нигде в мире нельзя давать шанс террору, поскольку это преступление не только против одной страны, но и против человечности и всего мира.

"Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - добавил Владимир Зеленский.

Россия

Российские террористы проскиглили о якобы озабоченности из-за "обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта". Призвали к его дипломатическому решению на международно-правовой основе, которая "предусматривает создание палестинского независимого государства в пределах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

В привычной для россиян манере, они обвинили во всем Запад из-за якобы "блокирования работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН".

Иран

Как утверждает издание Al Jazeera, советник верховного лидера Ирана Али Хосейни Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшего за последние годы нападения на Израиль.

"Мы поздравляем палестинских бойцов. Мы будем стоять рядом с палестинскими бойцами до освобождения Палестины и Иерусалима", - заявил советник.

США

"США однозначно осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильское гражданское население. Терроризм никогда не имеет оправдания. Мы твердо стоим вместе с правительством и народом Израиля и выражаем наши соболезнования в связи с гибелью израильтян в результате этих нападений", - заявила спикер Совета безопасности Белого дома США Эдриенн Уотсон.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Вашингтона предоставит Тель-Авиву все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от атак.

Саудовская Аравия

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило о том, что оно следит за развитием событий и призвало к немедленному прекращению эскалации. Также подчеркнуло важность мирного процесса, который будет заслуживать доверия.

Катар

Катар, со своей стороны, обвинил в утренних событиях Израиль. Якобы Тель-Авив "ответственен в долговременных нарушениях прав палестинского народа".

"Министерство иностранных дел возлагает ответственность за продолжающуюся эскалацию только на Израиль из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные рейды на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под защитой израильской полиции", - написала пресс-служба.

Великобритания

"Я шокирован сегодняшними утренними атаками террористов ХАМАС против израильских граждан. Израиль имеет абсолютное право защищать себя. Мы контактируем с израильскими властями, и британские граждане в Израиле должны придерживаться рекомендаций по путешествиям", - заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о поддержке Израиля со стороны Германии.

"Ужасные новости поступают к нам сегодня из Израиля. Мы глубоко шокированы ракетным обстрелом из Газы и эскалацией насилия. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль", - написал канцлер.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте переговорил со своим израильским коллегой Нетаньяху.

"Я сказал ему, что Нидерланды однозначно осуждают это террористическое насилие и полностью поддерживают право Израиля на самозащиту", - заявил Рютте.

Европейский парламент и Европейский совет

"Ужасны развертыванием атак на Израиль. Мы осуждаем террор и насилие, направленные против невинных людей. Мои мысли со всеми теми, кто находится под обстрелом, с теми, кто первыми реагирует, и с теми, кто защищается от этих жестоких нападений. Террор никогда не победит", - заявила глава Европейского парламента Роберта Метцола.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета, также осудил удар по территории Израиля и его народу. Заявил о солидарности Европейского союза со страной.

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Утром боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабного ракетного обстрела стало известно о заходе террористов в Сдерот - небольшой город в Южном округе.

Вооруженные силы Израиля заявили, что боевики "заплатят высокую цену" и объявили состояние "готовности к войне". Также была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна находится в "состоянии войны".

Все подробности утреннего нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.