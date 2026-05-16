Ізраїль та Ліван домовились продовжити перемир'я: на який термін вщухне вогонь

Державний департамент США зазначив, що припинення бойових дій буде продовжено, щоб забезпечити подальший прогрес у мирних переговорах між обома сторонами.

Речник Дердепу Томмі Пігготт назвав переговори між Ізраїлем та Ліваном, що відбулися у Вашингтоні "дуже продуктивними" та заявив, що країни відновлять переговори 2 та 3 червня.

Агенція акцентує, що переговори цього тижня були третьою зустріччю сторін з того часу, як Ізраїль посилив повітряні атаки на Ліван після того, як "Хезболла" випустила ракети по Ізраїлю, через три дні після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.