Израиль и Ливан договорились продлить перемирие: на какой срок утихнет огонь

06:12 16.05.2026 Сб
2 мин
Следующие переговоры между сторонами состоятся уже 2 и 3 июня
aimg Филипп Бойко
Фото: солдаты армии Израиля (Getty Images)

Израиль и Ливан договорились продлить прекращение огня на 45 дней. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп впервые объявил о таком перемирии 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Государственный департамент США отметил, что прекращение боевых действий будет продолжено, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в мирных переговорах между обеими сторонами.

Представитель Госдепа Томми Пигготт назвал переговоры между Израилем и Ливаном, которые состоялись в Вашингтоне "очень продуктивными" и заявил, что страны возобновят переговоры 2 и 3 июня.

Агентство акцентирует, что переговоры на этой неделе были третьей встречей сторон с тех пор, как Израиль усилил воздушные атаки на Ливан после того, как "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю, через три дня после начала американо-израильской войны против Ирана.

Что предшествовало продолжению перемирия

Мы сообщали, что две стороны должны были встретиться для переговоров в США 14-15 мая. Делегации должны были сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности, но, как видно, удалось лишь продлить прекращение огня.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях".

