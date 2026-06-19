Ізраїль та "Хезболла" домовилися про перемир'я після зірваної угоди з Іраном, - ЗМІ

"Високопоставлений американський чиновник повідомив мені: Ізраїль і "Хезболла" домовилися про відновлення режиму припинення вогню в Лівані, який почнеться о 16:00 (співпадає з Києвом, - ред.) за місцевим часом", - написав Равід.

Він зауважив, що нова угода була досягнута за посередництва США та Катару після переговорів з Ізраїлем та Іраном.

Reuters повідомило, що американо-іранські переговори у Швейцарії, заплановані на сьогодні, були скасовані через загострення бойових дій у Лівані.

"Ми розуміємо, що після сьогоднішньої перестрілки Ізраїль і "Хезболла" перебувають у стані припинення вогню", - заявив американський чиновник.

Зазначається, що Іран, за словами високопосадовця "Хезболли", повідомив, що переговори зі США не можуть тривати без всеосяжного припинення вогню.

Представник МЗС Ірану не згадав про переговори, але заявив, що США несуть пряму відповідальність за ізраїльські напади на Ліван. Він зауважив, що Тегеран вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів.