Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии после сорванной сделки с Ираном, - СМИ

"Высокопоставленный американский чиновник сообщил мне: Израиль и "Хезболла" договорились о возобновлении режима прекращения огня в Ливане, которое начнётся в 16:00 (совпадает с Киевом, - ред.) по местному времени", - написал Равид.

Он отметил, что новое соглашение было достигнуто при посредничестве США и Катара после переговоров с Израилем и Ираном.

Reuters сообщило, что американо-иранские переговоры в Швейцарии, запланированные на сегодня, были отменены из-за обострения боевых действий в Ливане.

"Мы понимаем, что после сегодняшней перестрелки Израиль и "Хезболла" находятся в состоянии прекращения огня", - заявил американский чиновник.

Отмечается, что Иран, по словам высокопоставленного представителя "Хезболлы", сообщил, что переговоры с США не могут продолжаться без всеобъемлющего прекращения огня.

Представитель МИД Ирана не упомянул о переговорах, но заявил, что США несут прямую ответственность за израильские нападения на Ливан. Он отметил, что Тегеран примет все необходимые меры для защиты своих интересов.