Ізраїль та ХАМАС можуть домовитися про припинення вогню вже за кілька днів, - CNN

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС може бути укладена вже за кілька днів. Однак детальніші умови перемир'я обговорюватимуть під час подальших переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В суботу, 4 травня, у Каїрі відбувся черговий раунд переговорів між представниками Ізраїлю та угруповання ХАМАС за участю посередників в особі США, Катару та Єгипту.

За підсумками зустрічі стало відомо, що остаточна угода між сторонами займе ще кілька днів переговорів. Учасники зустрічі досягли прогресу в обговоренні технічних аспектів потенційної угоди. Водночас два ізраїльських джерела стверджують, що для остаточного укладення самої угоди може знадобитися ще тиждень.

Американські та ізраїльські офіційні особи зазначили, що після будь-якої потенційної угоди про рамки, які б поєднували тимчасове припинення вогню зі звільненням заручників у Секторі Газа, скоріш за все, розпочнуться подальші переговори про більш тонкі деталі угоди.

Американський чиновник підтвердив це твердження, заявивши, що навіть якщо ХАМАС прийме запропоновану угоду, знадобиться ще кілька днів, щоб узгодити деякі деталі, які зрештою призведуть до перемир'я. Ці обговорення також можуть бути складними і розтягнутими в часі.

Американські офіційні особи продовжують дивитися на переговори з обережним оптимізмом, констатуючи прогрес. Натомість вони не забувають, що попередні фінальні домовленості провалилися в останню хвилину.