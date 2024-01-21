США, Єгипет та Катар запропонували новий мирний план для Близького Сходу, - WSJ

Сполучені Штати, Єгипет і Катар запропонували новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Жодна зі сторін конфлікту не погодилася на умови нової пропозиції, яка містить кроки, що суперечать заявленим позиціям Ізраїлю та ХАМАС.

Люди, обізнані про переговори, сказали, що Ізраїль і ХАМАС, принаймні, знову готові до обговорення після кількох тижнів застою після закінчення останнього припинення вогню 30 листопада. За словами співрозмовників, найближчими днями переговори продовжаться в Каїрі.

"Готовність двох сторін обговорювати рамкову програму стала позитивним кроком. Посередники зараз працюють над усуненням розриву", - сказав один зі співрозмовників, поінформований про перебіг переговорів.

Нова пропозиція, підтримана Вашингтоном, Каїром і Дохою, являє собою новий підхід до розрядки конфлікту - мета полягає в тому, щоб зробити звільнення ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, частиною всеосяжної угоди, яка могла б призвести до припинення бойових дій.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню у Секторі Газа.

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