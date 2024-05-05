Израиль и ХАМАС могут договорится о прекращении огня уже через несколько дней, - CNN

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС может быть заключено уже через несколько дней. Однако более подробные условия перемирия будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В субботу, 4 мая, в Каире состоялся очередной раунд переговоров между представителями Израиля и группировки ХАМАС при участии посредников в лице США, Катара и Египта.

По итогам встречи стало известно, что окончательное соглашение между сторонами займет еще несколько дней переговоров. Участники встречи достигли прогресса в обсуждении технических аспектов потенциального соглашения. В то же время два израильских источника утверждают, что для окончательного заключения самого соглашения может потребоваться еще неделя.

Американские и израильские официальные лица отметили, что после любого потенциального соглашения о рамках, которые бы сочетали временное прекращение огня с освобождением заложников в Секторе Газа, скорее всего, начнутся дальнейшие переговоры о более тонких подробностях соглашения.

Американский чиновник подтвердил это утверждение, заявив, что даже если ХАМАС примет предложенное соглашение, понадобится еще несколько дней, чтобы согласовать некоторые детали, что в конечном итоге приведет к перемирию. Эти обсуждения также могут быть сложными и растянутыми во времени.

Американские официальные лица продолжают смотреть на переговоры с осторожным оптимизмом, констатируя прогресс. Но они не забывают, что предыдущие финальные договоренности провалились в последнюю минуту.