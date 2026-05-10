Ізраїль створив у пустелі Іраку базу для підтримки повітряної кампанії проти Ірану, - WSJ

За словами джерел, Ізраїль побудував цей об'єкт, у якому розміщувалися сили спеціального призначення і який слугував логістичним центром для ізраїльських ВПС, незадовго до війни.

Там були розміщені пошуково-рятувальні групи на випадок, якби ізраїльські пілоти були збиті. Однак жодного збиття так і не сталося.

Коли винищувач США F-15 був збитий недалеко від Ісфахана в Ірані, ізраїльтяни якраз таки запропонували допомогу, але американські війська самостійно врятували двох льотчиків. Також Ізраїль завдавав авіаударів для захисту цієї операції.

Однак ізраїльська база ледь не була виявлена на початку березня. У ЗМІ була інформація, що місцевий пастух повідомив про незвичайну військову активність у цьому районі, включно з польотами вертольотів.

На тлі цього іракські військові направили війська для розслідування. Ізраїль зі свого боку стримував їх авіаударами. Уряд Іраку в той час засудив напад, унаслідок якого загинув іракський солдат.

У скарзі, поданій в ООН наприкінці березня, Ірак заявив, що в нападі брали участь іноземні сили і було завдано авіаударів, приписавши ці дії США. Однак джерело WSJ каже, що США не брали участі в атаках.

Видання зазначає, що деталі стосовно бази, а також ризики, на які пішов Ізраїль з метою створення та її захисту - допомагають скласти уявлення, як країні вдалося вести повітряну кампанію проти ворога, що перебуває приблизно за 1000 миль від неї.