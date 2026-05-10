RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Израиль создал в пустыне Ирака базу для поддержки воздушной кампании против Ирана, - WSJ

05:16 10.05.2026 Вс
2 мин
Что известно о секретной базе?
aimg Эдуард Ткач
Фото: США оказались не причастны ударам по военным Ирака (Getty Images)

Израиль построил секретную военную базу в пустыне Ирака для поддержки своей воздушной кампании против Ирана. Кроме того, был удар по иранским войскам, которые едва не обнаружили объект в начале войны.

По словам источников, Израиль построил этот объект, в котором размещались силы специального назначения и который служил логистических центром для израильских ВВС, незадолго до войны.

Там были размещены поисково-спасательные группы на случай, если бы израильские пилоты были сбиты. Однако ни одного сбития так и не произошло.

Когда истребитель США F-15 был сбит недалеко от Исфахане в Иране, израильтяне как раз таки предложили помощь, но американские войска самостоятельно спасли двух летчиков. Также Израиль наносил авиаудары для защиты этой операции.

Однако израильская база едва не была обнаружена в начале марта. В СМИ была информация, что местный пастух сообщил о необычной военной активности в этом районе, включая полеты вертолетов.

На фоне этого иракские военные направили войска для расследования. Израиль в свою очередь сдерживал их авиаударами. Правительство Ирака в то время осудило нападение, в результате которого погиб иракский солдат.

В жалобе, поданной в ООН в конце марта, Ирак заявил, что в нападении участвовали иностранные силы и были нанесены авиаудары, приписав эти действия США. Однако источник WSJ говорит, что США не принимали участия в атаках.

Издание отмечает, что детали касаемо базы, а также риски, на которые пошел Израиль с целью создания и ее защиты - помогают составить представление, как стране удалось вести воздушную кампанию против врага, который находится примерно в 1000 милях от нее.

Завершение войны против Ирана

Напомним, по словам источников The Wall Street Journal, на следующей неделе США и Иран могут возобновить прямые переговоры в Пакистане. Стороны планируют работать над меморандумом из 14 пунктов, который определит параметры переговоров на месяц.

Также мы писали, что в субботу госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретились премьер-министр Катара, чтобы обсудить будущую сделку с Ираном. Причина в том, что теперь фактически Катар стал главным посредником, который продвигает процесс дипломатии между США и Ираном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИзраильИракИран