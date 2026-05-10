Израиль создал в пустыне Ирака базу для поддержки воздушной кампании против Ирана, - WSJ

По словам источников, Израиль построил этот объект, в котором размещались силы специального назначения и который служил логистических центром для израильских ВВС, незадолго до войны.

Там были размещены поисково-спасательные группы на случай, если бы израильские пилоты были сбиты. Однако ни одного сбития так и не произошло.

Когда истребитель США F-15 был сбит недалеко от Исфахане в Иране, израильтяне как раз таки предложили помощь, но американские войска самостоятельно спасли двух летчиков. Также Израиль наносил авиаудары для защиты этой операции.

Однако израильская база едва не была обнаружена в начале марта. В СМИ была информация, что местный пастух сообщил о необычной военной активности в этом районе, включая полеты вертолетов.

На фоне этого иракские военные направили войска для расследования. Израиль в свою очередь сдерживал их авиаударами. Правительство Ирака в то время осудило нападение, в результате которого погиб иракский солдат.

В жалобе, поданной в ООН в конце марта, Ирак заявил, что в нападении участвовали иностранные силы и были нанесены авиаудары, приписав эти действия США. Однако источник WSJ говорит, что США не принимали участия в атаках.

Издание отмечает, что детали касаемо базы, а также риски, на которые пошел Израиль с целью создания и ее защиты - помогают составить представление, как стране удалось вести воздушную кампанию против врага, который находится примерно в 1000 милях от нее.