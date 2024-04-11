Ізраїль у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану, - ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану.
Про це заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Ми перебуваємо в бойовій готовності та готові до різних сценаріїв, постійно оцінюємо ситуацію. Ми готові до нападу та оборони, використовуючи різноманітні можливості, якими володіє ЦАХАЛ", - сказав Хагарі.
Він розповів, що голова Центрального командування США генерал Майкл Курілла прибув до Ізраїлю сьогодні вранці, щоб провести оцінку з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві щодо "викликів безпеки в регіоні".
"Наші стратегічні стосунки зі збройними силами США міцні й тісні. Атака з території Ірану була б явним доказом намірів Ірану загострити ситуацію на Близькому Сході та припинити ховатися за проксі", - зазначив речник.
За його словами, за останні місяці армія оборони Ізраїлю "оновила та покращила" свої атакувальні можливості та "діятиме скрізь, де це буде потрібно".
"У нас є багаторівневий повітряний захист, який зарекомендував себе під час війни завдяки тисячам успішних перехоплень. Але захист ніколи не буде герметичним", - додав Хагарі, наголошуючи, що цивільні особи повинні продовжувати дотримуватися існуючих і незмінних вказівок Командування тилу та залишатися пильними.
Загострення між Ізраїлем та Іраном
Нагадаємо, 1 квітня Ізраїль завдав потужного авіаудару по центральному кварталу Меззе в центрі Дамаска в Сирії. Будівлю іранського консульства було повністю знищено. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.
Попри те, що Ізраїль вже неодноразово бив по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії протягом останніх місяців, втім це був перший випадок, коли ЦАХАЛ завдав удару по іранській дипломатичній будівлі.
Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь. 4 квітня ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".
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