Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана, - ЦАХАЛ

Об этом заявил спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Мы находимся в боевой готовности и готовы к разным сценариям, постоянно оцениваем ситуацию. Мы готовы к нападению и обороне, используя различные возможности, которыми владеет ЦАХАЛ", - сказал Хагари.

Он рассказал, что глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль сегодня утром, чтобы провести оценку с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Герце Галле по "вызовам безопасности в регионе".

"Наши стратегические отношения с вооруженными силами США крепкие и тесные. Атака с территории Ирана была бы явным доказательством намерений Ирана обострить ситуацию на Ближнем Востоке и прекратить прятаться за прокси", - отметил спикер.

По его словам, за последние месяцы армия обороны Израиля "обновила и улучшила" свои атакующие возможности и будет "действовать везде, где это будет нужно".

"У нас есть многоуровневая воздушная защита, которая зарекомендовала себя во время войны благодаря тысячам успешных перехватов. Но защита никогда не будет герметичной", - добавил Хагари, отмечая, что гражданские лица должны продолжать следовать существующим и неизменным указаниям Командования тыла и оставаться бдительными.