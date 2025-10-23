Ізраїль схвалив законопроєкт щодо Західного берега - що ухвалив парламент

Законопроєкт дістав підтримку 25 депутатів за 24 голосів проти зі 120 членів парламенту, водночас партія прем'єра Біньяміна Нетаньягу не підтримала ініціативи. Другий документ опозиційної партії, що стосується поселення Маале-Адумім, був схвалений 31 голосом за 9 "проти".

Деякі члени коаліції Нетаньяху, включно з представниками партії "Єврейська сила" і фракції "Релігійний сіонізм", проголосували за обидва законопроєкти. Для остаточного ухвалення знадобиться кілька етапів розгляду.

Контекст і міжнародна реакція

Члени ізраїльської коаліції давно закликають до офіційної анексії частини Західного берега, посилаючись на історичні та релігійні зв'язки.

Ізраїль вважає території, зайняті 1967 року, спірними, тоді як ООН і більшість міжнародної спільноти визнають їх окупованими.

У 2024 році Верховний суд ООН підтвердив незаконність ізраїльської окупації і заявив про необхідність її припинення.

Позиція Палестини

Палестинське МЗС заявило, що Ізраїль не має суверенітету над окупованими територіями, включно із Західним берегом, Єрусалимом і сектором Газа.

Бойовий рух ХАМАС назвав голосування Кнесету спробою колоніальної окупації і наголосив, що анексія земель є недійсною і незаконною.