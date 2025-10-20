Ізраїль відновив перемир'я в Газі після авіаударів і загибелі військових

Після серії зіткнень на кордоні із сектором Газа Ізраїль оголосив про відновлення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що режим припинення вогню в Газі знову набув чинності. До цього по всьому анклаву було завдано ударів по позиціях ХАМАС - за словами армії, мішенню стали польові командири, склади зброї і тунелі. Причиною загострення став обстріл ізраїльських підрозділів, унаслідок якого загинули двоє солдатів.

Палестинські медики повідомили про 26 загиблих, серед яких були жінка і дитина. Один з ударів припав на колишню школу в районі Нусейрат, де перебували переміщені сім'ї.

Ізраїль призупинив постачання гуманітарної допомоги в Газу, назвавши подію "відкритим порушенням" умов перемир'я. Пізніше під тиском США було ухвалено рішення відновити гуманітарні поставки.

Реакція США

Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнуте за його посередництва перемир'я продовжує діяти. Він підкреслив, що американська сторона не має доказів причетності керівництва ХАМАС до обстрілу.

За словами Трампа, "можливі провокації могли бути організовані окремими бойовиками, не пов'язаними з командуванням". Він також зазначив, що Вашингтон має намір "жорстко, але справедливо" реагувати на подібні інциденти.

Віце-президент США Джей Ді Венс у бесіді з журналістами повідомив, що всередині ХАМАС діє близько 40 автономних груп, і не всі вони підпорядковуються центральному керівництву. За його словами, частина з них може дотримуватися умов перемир'я, тоді як інші продовжують провокаційні дії.

Позиція Ізраїлю та ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що наказав армії "жорстко відповісти на порушення домовленостей".

Зі свого боку, збройне крило ХАМАС заявило про прихильність угоді та наголосило, що не має стосунку до сутичок у Рафасі. Представники руху зазначили, що контактів з озброєними групами в цьому районі не підтримують з березня.

Американські та ізраїльські чиновники підтвердили, що в понеділок Ізраїль відвідають спеціальний посланник США Стів Віткофф і радник президента Джаред Кушнер.

За даними Вашингтона, однією з тем переговорів стане відновлення безпеки в Газі та можлива участь арабських країн Перської затоки в стабілізації регіону.