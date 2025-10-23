Израиль одобрил законопроект касательно Западного берега - что принял парламент

Законопроект получил поддержку 25 депутатов при 24 голосах против из 120 членов парламента, при этом партия премьера Биньямина Нетаньяху не поддержала инициативу. Второй документ оппозиционной партии, касающийся поселения Маале-Адумим, был одобрен 31 голосом при 9 "против".

Некоторые члены коалиции Нетаньяху, включая представителей партии "Еврейская сила" и фракции "Религиозный сионизм", проголосовали за оба законопроекта. Для окончательного принятия потребуется несколько этапов рассмотрения.

Контекст и международная реакция

Члены израильской коалиции давно призывают к официальной аннексии части Западного берега, ссылаясь на исторические и религиозные связи.

Израиль считает территории, занятые в 1967 году, спорными, тогда как ООН и большинство международного сообщества признают их оккупированными.

В 2024 году Верховный суд ООН подтвердил незаконность израильской оккупации и заявил о необходимости ее прекращения.

Позиция Палестины

Палестинское МИД заявило, что Израиль не имеет суверенитета над оккупированными территориями, включая Западный берег, Иерусалим и сектор Газа.

Боевое движение ХАМАС назвало голосование Кнессета попыткой колониальной оккупации и подчеркнуло, что аннексия земель является недействительной и незаконной.