Ізраїль розширить гуманітарну допомогу Україні, - глава МЗС

"Ми будемо розширювати гуманітарну допомогу Україні", - повідомив міністр.

Він наголосив, що єврейська громада жила в Україні протягом століть, і сьогодні євреї України переживають важкий період разом з усім українським народом. Одночасно війна змусила багатьох українських євреїв стати біженцями.

За даними глави МЗС, з початку війни до Ізраїлю вирішили емігрувати понад 15 тисяч українських євреїв.

"Ворота держави Ізраїль завжди будуть відчинені для будь-якого єврея, який захоче іммігрувати до Ізраїлю з України чи будь-якої іншої країни світу", - додав Коен.