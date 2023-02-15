Израиль расширит гуманитарную помощь Украине, - глава МИД

"Мы будем расширять гуманитарную помощь Украине", - сообщил министр.

Он отметил, что еврейская община жила в Украине на протяжении веков, и сегодня евреи Украины переживают тяжелый период вместе со всем украинским народом. Одновременно война вынудила многих украинских евреев стать беженцами.

По данным главы МИД, с начала войны в Израиль решили эмигрировать более 15 тысяч украинских евреев.

"Ворота государства Израиль всегда будут открыты для любого еврея, который захочет иммигрировать в Израиль из Украины или любой другой страны мира", - добавил Коэн.