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Израиль расширит гуманитарную помощь Украине, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Украине находится большая еврейская община, которая сегодня стоит бок о бок со всем украинским народом, поэтому Израиль и мировое еврейское сообщество будут продолжать поддерживать евреев Украины в это время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Эли Коэна во время Kyiv Jewish Forum.

"Мы будем расширять гуманитарную помощь Украине", - сообщил министр.

Он отметил, что еврейская община жила в Украине на протяжении веков, и сегодня евреи Украины переживают тяжелый период вместе со всем украинским народом. Одновременно война вынудила многих украинских евреев стать беженцами.

По данным главы МИД, с начала войны в Израиль решили эмигрировать более 15 тысяч украинских евреев.

"Ворота государства Израиль всегда будут открыты для любого еврея, который захочет иммигрировать в Израиль из Украины или любой другой страны мира", - добавил Коэн.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.

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Гуманитарная помощь