Ізраїль не пускатиме Макрона, якщо він визнаватиме Палестину

У телефонній розмові Саар закликав французького колегу переглянути ініціативу Франції щодо визнання Палестинської держави, заявивши, що французька ініціатива підриває стабільність на Близькому Сході та шкодить національним інтересам та безпеці Ізраїлю.

"Ізраїль прагне добрих відносин із Францією, але Франція повинна поважати позицію Ізраїлю, коли йдеться про питання, важливі для його безпеки та майбутнього", – наголосив Саар під час розмови.

Також голова МЗС Ізраїлю зауважив, що будь-який візит президента Франції Еммануеля Макрона до Ізраїлю "не має місце", доки Франція "наполягатиме на своїх ініціативах та зусиллях, які шкодять інтересам Ізраїлю".