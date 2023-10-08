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Ізраїль протягом доби евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою, - ЦАХАЛ

Неділя 08 жовтня 2023 11:29
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Ізраїль протягом доби евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою, - ЦАХАЛ Фото: Ізраїль протягом доби евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили Ізраїля (ЦАХАЛ) планують евакуювати всіх жителів міст біля кордону з Газою протягмо 24 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, якого цитує Haaretz.

За словами Хагарі, наразі бої продовжуються в південному кібуці Кфар-Аза. За його словами солдати борються за звільнення заручників, яких утримують терористи ХАМАС. Зокрема Збройні сили Ізраїля вже ліквідували більше 400 палестинських бойовиків і заарештували десятки полонених.

Прессекретар ЦАХАЛу уникнув прямої відповіді на питання, чи проводить ізраїльська армія процедуру "обстрілу дахів" в Газі, яка полягає у тому, що мешканців будинків, по яких планують вдарити, заздалегідь попереджають про ракетний удар.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, терористи ХАМАСу атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу по країні, бойовики зайшли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Ізраїль, зі свого боку, оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Усі подробиці ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

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