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Израиль в течение суток эвакуирует всех граждан вблизи границы с Газой, - ЦАХАЛ

Воскресенье 08 октября 2023 11:29
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Израиль в течение суток эвакуирует всех граждан вблизи границы с Газой, - ЦАХАЛ Фото: Израиль в течение суток эвакуирует всех граждан вблизи границы с Газой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) планируют эвакуировать всех жителей городов у границы с Газой в течение 24 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛа Даниэля Хагари, которого цитирует Haaretz.

По словам Хагари, сейчас бои продолжаются в южном кибуце Кфар-Аза. По его словам солдаты борются за освобождение заложников, которых удерживают террористы ХАМАС. В частности Вооруженные силы Израиля уже ликвидировали более 400 палестинских боевиков и арестовали десятки пленных.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа избежал прямого ответа на вопрос, проводит ли израильская армия процедуру "обстрела крыш" в Газе, которая заключается в том, что жителей домов, по которым планируют ударить, заранее предупреждают о ракетном ударе.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера, 7 октября, террористы ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабного ракетного обстрела по стране, боевики зашли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.

Израиль, со своей стороны, объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Все подробности ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина. Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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