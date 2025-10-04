Ізраїль призупинив бойові дії в Газі на вимогу Трампа, - ЗМІ

Повідомляється, що Ізраїльські політичні лідери наказали військовим припинити кампанію зі захоплення міста Газа.

Армійське радіо та громадський мовник Kan заявили, що це відбулось після того, як президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити удари по Газі, наполягаючи на припиненні війни та звільненні заручників, яких утримує ХАМАС.

Армійське радіо повідомляє, що наказ передбачає скорочення операцій до "мінімумів", при цьому війська на місцях повинні суворо проводити оборонні маневри, і був виданий після нічних переговорів між ізраїльськими та американськими офіційними особами.

Тим часом Kan каже, що переговори щодо плану Трампа, як очікується, відбудуться найближчим часом.