RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Израиль приостановил боевые действия в Газе по требованию Трампа, - СМИ

Фото: Израиль приостановил боевые действия в Газе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа. Это произошло после того, как с таким требованием выступил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что Израильские политические лидеры приказали военным прекратить кампанию по захвату города Газа.

Армейское радио и общественный вещатель Kan заявили, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Газе, настаивая на прекращении войны и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС.

Армейское радио сообщает, что приказ предусматривает сокращение операций до "минимумов", при этом войска на местах должны строго проводить оборонительные маневры, и был издан после ночных переговоров между израильскими и американскими официальными лицами.

Между тем Kan говорит, что переговоры по плану Трампа, как ожидается, состоятся в ближайшее время.

Мирный план Трампа

Напомним, что вчера, 3 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа.

Он отметил, что ждет ответа до 18:00 5 октября. Более того, американский лидер пообещал, что если ХАМАС откажется от выполнения его плана, на боевиков "обрушится ад".

В то же время сегодня, 4 октября, президент Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к длительному миру, и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников и открыть путь к мирным переговорам на Ближнем Востоке.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильДональд ТрампСектор Газа