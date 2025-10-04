Израиль приостановил боевые действия в Газе по требованию Трампа, - СМИ

Сообщается, что Израильские политические лидеры приказали военным прекратить кампанию по захвату города Газа.

Армейское радио и общественный вещатель Kan заявили, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Газе, настаивая на прекращении войны и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС.

Армейское радио сообщает, что приказ предусматривает сокращение операций до "минимумов", при этом войска на местах должны строго проводить оборонительные маневры, и был издан после ночных переговоров между израильскими и американскими официальными лицами.

Между тем Kan говорит, что переговоры по плану Трампа, как ожидается, состоятся в ближайшее время.