Ізраїль припинить скидання гуманітарної допомоги напередодні наступу на Газу, - CNN

"Ізраїль збирається припинити скидати гуманітарну допомогу з повітря над містом Газа і скоротити кількість вантажівок із гуманітарною допомогою перед початком великого наступу", - пише видання, пославшись на джерело.

Водночас Червоний Хрест попередив, що плани Ізраїлю щодо масової евакуації (мабуть, ідеться про палестинців) "неможливі".

CNN зазначає, що армія Ізраїлю готується повністю захопити найбільше місто Сектора Газа після майже двох років війни. Такий настрій відбувається попри зростаючу протидію всередині країни та попередження про те, що кампанія матиме "катастрофічні та нестерпні" наслідки для наслідків для палестинців у регіоні.

Тим часом у Тель-Авіві натовпи протестувальників вимагали від уряду домагатися припинення вогню, а не ескалації наступу. Зокрема, сім'ї заручників, утримуваних у Газі, різко розкритикували ізраїльський уряд за те, що він не розглянув останню пропозицію про припинення вогню, яку угруповання ХАМАС прийняло майже два тижні тому.

За словами очевидців і палестинської влади, останніми днями ізраїльська армія проводила масовані бомбардування і наземні атаки на місто Газа. Унаслідок цього було паралізовано життєво важливі служби, а сотні тисяч людей залишилися в темряві через те, що територія постійно зменшується.