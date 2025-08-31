RU

Израиль прекратит сброс гуманитарной помощи накануне наступления на Газу, - CNN

Фото: Израиль готовится полностью захватить Газу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль накануне захвата города Газа планирует перестать сбрасывать гуманитарную помощью с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Израиль собирается прекратить сбрасывать гуманитарную помощь с воздуха над городом Газа и сократить количество грузовиков с гуманитарной помощью перед началом крупного наступления", - пишет издание, сославшись на источник.

В то же время Красный Крест предупредил, что планы Израиля по массовой эвакуации (видимо, речь о палестинцах) "невозможно".

CNN отмечает, что армия Израиля готовится полностью захватить крупнейший город Сектора Газа после почти двух лет войны. Такой настрой происходит несмотря на растущее противодействие внутри страны и предупреждения о том, что кампания будет иметь "катастрофические и невыносимые" последствиях для последствия для палестинцев в регионе.

Тем временем в Тель-Авиве толпы протестующих требовали от правительства добиваться прекращения огня, а не эскалации наступления. В частности, семьи заложников, удерживаемых в Газе, резко раскритиковали израильское правительство за то, что оно не рассмотрело последнее предложение о прекращении огня, которое группировка ХАМАС приняла почти две недели назад.

По словам очевидцев и палестинских властей, в последние дни израильская армия проводила массированные бомбардировки и наземные атаки на город Газа. В результате этого были парализованы жизненно важные службы, а сотни тысяч людей остались в темное из-за того, что территория постоянно уменьшается.

Захват города Газа

Напомним, в начале августа стало известно, что Израиль планирует расширение своей военной операции на всю территорию Сектора Газа.

Позже Нетаньяху заявил, что цель его страны состоит не в том, чтобы оккупировать Газу, а чтобы освободить ее от группировки ХАМАС.

Подробный разбор, почему Израиль решил прибегнуть к такому варианту - читайте в материале РБК-Украина.

ХАМАСИзраильСектор Газа