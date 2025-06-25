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Ізраїль пригрозив Ірану через можливість зриву режиму припинення вогню

Середа 25 червня 2025 01:56
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Ізраїль пригрозив Ірану через можливість зриву режиму припинення вогню Фото: постпред Ізраїлю в ООН Дані Данон (instagram.com/danny.danon)
Автор: Марія Рагуткіна

Ізраїль рішуче відреагує на будь-яке порушення припинення вогню з боку Ірану.

Про це заявив постпред країни в ООН Дані Данон на засіданні Ради безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він слідом за іншими офіційними особами Ізраїлю подякував президенту США Дональду Трампу за його роль у досягненні припинення вогню.

"Ізраїль завдав серйозного удару Ірану своїми атаками на об'єкти іранського режиму", - сказав Данон.

Також він прокоментував можливість проведення дипломатичних переговорів з Іраном. На думку Данона, проводити їх поки що "занадто рано".

"Я вірю, що це станеться скоро", - зазначив він.

Щодо шкоди ядерним об'єктам Ірану після ударів по них, Данон сказав, що оцінку давати теж ще рано.

"Ми знаємо, що змогли відсунути (ядерну. - Ред.) програму Ірану. Ми змогли усунути загрозу, що насувається", - додав він.

Крім того, посол в ООН також натякнув на те, що Ізраїль відкритий для встановлення нових відносин з арабськими країнами. За його словами, настав час наводити мости і створювати нові партнерства в близькосхідному регіоні.

Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню. У Тегерані погодилися на такий крок, але тут же запустили по Ізраїлю шість залпів ракет.

Перед виїздом на саміт НАТО Трамп різко розкритикував порушення режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Детальніше про те, як завершився конфлікт між Іраном та Ізраїлем, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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