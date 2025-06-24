Трамп зупинив війну? Як завершився конфлікт між Іраном і Ізраїлем

За посередництва Дональда Трампа Ізраїль та Іран поступово зменшують градус протистояння після 12 днів взаємних обстрілів і входять в режим перемир'я.

РБК-Україна розповідає, завдяки чому конфлікт пішов на спад і чи вирішив він проблему іранської ядерної програми.

Головне:

Чим закінчилися обміни ударами між Ізраїлем та Іраном?

Як Трамп намагається грати роль миротворця між Єрусалимом і Тегераном?

Чи зникла загроза для Ізраїлю?

Трамп всіх помирив?

Черговий раунд ескалації між Ізраїлем та Іраном, схоже, добігає кінця. Понад 10 днів ізраїльські військово-повітряні сили атакували об'єкти іранської ядерної та ракетної програм, а також військове керівництво супротивника, але так і не змогли самотужки знищити всю ядерну інфраструктуру. На допомогу прийшли Штати, завдавши ударів по найбільш захищеному комплексу – Фордо – спеціальними бункерними бомбами.

У відповідь на атаку Іран завдав обмеженого удару по американських базах в Катарі та Іраку. Проте відповіді на нього з боку США вже не було. Президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану "слабкою", а згодом заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.

"За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною", – додав президент США.

Згодом це підтвердили інші залучені в протистояння сторони. Так, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що Єрусалим погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню з Іраном і що всі цілі операції досягнуто.

"Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу як у ядерній сфері, так і у сфері балістичних ракет. Крім того, ЦАХАЛ встановив повний контроль над повітряним простором Тегерану, завдав важкого удару по військовому командуванню та знищив десятки ключових урядових об'єктів Ірану", – йдеться в заяві ізраїльського уряду.

Своєю чергою меседжі з Ірану суперечливі. Тегеран відкрито не коментував заяви Трампа, проте неназваний іранський посадовець повідомив Reuters, що країна погодилася на припинення вогню.

За даними CNN, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф провели переговори з іранськими представниками – прямими і непрямими каналами.

Високопоставлений іранський чиновник заявив CNN, що Тегеран не отримував жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню. Посадовець також назвав заяви США та Ізраїлю про перемир’я "обманом", спрямованим на виправдання подальших атак, а Іран "продовжить боротьбу, доки не буде досягнуто справедливого рішення".

Ранковий ексцес

Вже зранку 24 червня Іран завдав чергового, проте обмеженого удару по Ізраїлю. Наразі незрозуміло, чому саме Іран зірвав перемир'я. Ба більше, транслюються суперечливі меседжі з цього приводу, сказав РБК-Україна заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Чи це була емоційна реакція на глузування Трампа з приводу того, що іранці злякалися і попередили про їхній обстріл американської бази. Чи якісь внутрішні розбіжності, бо в них не було сформовано якоїсь чіткої версії обстрілу. Перша реакція іранців – ми не запускали, нічого не було. Потім державне телебачення коментує це – ми таки запускали, але запускали у відповідь на порушення Ізраїлем перемир'я", – сказав виданню Данилов.

У відповідь на ранкову атаку Міноборони Ізраїля доручило ЦАХАЛу завдати ударів по "об'єктах режиму", однак у ситуацію знову втрутився Трамп. Виступаючи перед представниками ЗМІ перед поїздкою на саміт НАТО в Гаазі, він висловив невдоволення Ізраїлем та Іраном, наголосивши, що особливо розчарований діями Ізраїлю. Він також зазначив, що ядерний потенціал Ірану "вичерпаний", і Тегеран не зможе відродити свою ядерну програму.

Трамп також оперативно подзвонив Нетаньяху, після чого припинення вогню знову почало діяти. Однак чи завершиться нинішній етап протистояння на такій ноті –відкрите питання. Очевидно, Трамп і надалі буде залишатися стримуючим чинником. При чому не лише для Ірану, а й для Ізраїлю. Серед іншого, президент США заявив, що не хотів би зміни режиму в Ірані, про що заявляли в Ізраїлі, бо це може призвести до "хаосу". Проте вихід ситуації з-під контролю таки можливий.

Іран побитий, але не до кінця

Після ізраїльської операції проблем в Ірану все більше, як на міжнародній арені, так і всередині країни.

"Іран програв. Він за 12 днів втратив значну частину свого ядерного комплексу. І, що не менш, а може і більш важливо, військових спроможностей, політичних, силових спроможностей. Режим втримався і зберіг керованість. Але от саме тепер, після закінчення, якщо воно буде, він зіштовхнеться зі справжніми викликами всередині країни", – зазначив РБК-Україна Данилов.

Експерт підкреслив, що тепер Іран буде зализувати рани та відновлювати свої ресурси. Водночас асиметричні відповіді Ізраїлю, приміром, теракти чи атаки іранських проксі-клієнтів можуть принести Тегерану більше клопотів, ніж користі.

"Теракт виграшний тоді, коли організатор не покараний. Це асиметрична зброя. А коли ти після теракту можеш розбомбити штаб-квартиру організатора, тобто Корпусу (вартових ісламської революції - ред.), то теракт втрачає свою оперативну перевагу. Тому теракти можуть бути, але це буде знову-таки контрпродуктивно для іранців", – резюмував Данилов.

Разом з тим, Іран перемістив приблизно 400 кг урану та інше обладнання з Фордо перед американськими ударами. Про це повідомили The New York Times два ізраїльські офіційні джерела та Reuters – іранське джерело.

Супутникові знімки від Maxar за 19–20 червня показали логістичну активність, зокрема 16 вантажівок і важку техніку біля входу до об’єкта, що може вказувати на переміщення матеріалів. Наразі невідомо, де цей уран та обладнання для його подальшого збагачення. А це створює додаткові ризики для Ізраїлю та приводи для відновлення конфлікту.