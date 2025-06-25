Израиль пригрозил Ирану из-за возможности срыва режима прекращения огня
Израиль решительным образом отреагирует на любое нарушение прекращения огня со стороны Ирана.
Об этом заявил постпред страны в ООН Дани Данон на заседании Совета безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Он вслед за другими официальными лицами Израиля поблагодарил президента США Дональда Трампа за его роль в достижении прекращения огня.
"Израиль нанес серьезный удар Ирану своими атаками на объекты иранского режима", - сказал Данон.
Также он прокомментировал возможность проведения дипломатических переговоров с Ираном. По мнению Данона, проводить их пока еще "слишком рано".
"Я верю, что это произойдет скоро", - отметил он.
По поводу ущерба ядерным объектам Ирана после ударов по ним, Данон сказал, что оценку давать тоже еще рано.
"Мы знаем, что смогли отодвинуть (ядерную. - Ред.) программу Ирана. Мы смогли устранить надвигающуюся угрозу", - добавил он.
Кроме того, посол в ООН также намекнул на то, что Израиль открыт для установления новых отношений с арабскими странами. По его словам, настало время наводить мосты и создавать новые партнерства в ближневосточном регионе.
Прекращение огня между Израилем и Ираном
Напомним, Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня. В Тегеране согласились на такой шаг, но тут же запустили по Израилю шесть залпов ракет.
Перед выездом на саммит НАТО Трамп резко раскритиковал нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном.
Подробнее о том, как завершился конфликт между Ираном и Израилем, можно прочитать в материале РБК-Украина.
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