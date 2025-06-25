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Израиль пригрозил Ирану из-за возможности срыва режима прекращения огня

Среда 25 июня 2025 01:56
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Израиль пригрозил Ирану из-за возможности срыва режима прекращения огня Фото: постпред Израиля в ООН Дани Данон (instagram.com/danny.danon)
Автор: Мария Рагуткина

Израиль решительным образом отреагирует на любое нарушение прекращения огня со стороны Ирана.

Об этом заявил постпред страны в ООН Дани Данон на заседании Совета безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он вслед за другими официальными лицами Израиля поблагодарил президента США Дональда Трампа за его роль в достижении прекращения огня.

"Израиль нанес серьезный удар Ирану своими атаками на объекты иранского режима", - сказал Данон.

Также он прокомментировал возможность проведения дипломатических переговоров с Ираном. По мнению Данона, проводить их пока еще "слишком рано".

"Я верю, что это произойдет скоро", - отметил он.

По поводу ущерба ядерным объектам Ирана после ударов по ним, Данон сказал, что оценку давать тоже еще рано.

"Мы знаем, что смогли отодвинуть (ядерную. - Ред.) программу Ирана. Мы смогли устранить надвигающуюся угрозу", - добавил он.

Кроме того, посол в ООН также намекнул на то, что Израиль открыт для установления новых отношений с арабскими странами. По его словам, настало время наводить мосты и создавать новые партнерства в ближневосточном регионе.

Прекращение огня между Израилем и Ираном

Напомним, Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня. В Тегеране согласились на такой шаг, но тут же запустили по Израилю шесть залпов ракет.

Перед выездом на саммит НАТО Трамп резко раскритиковал нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Подробнее о том, как завершился конфликт между Ираном и Израилем, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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