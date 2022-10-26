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Ізраїль поставив крапку. У Зеленського зробили різку заяву щодо Ірану та дронів

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента закликали міжнародну спільноту переглянути іранське питання у зв'язку з доведенням використання іранських дронів-камікадзе у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка - це качка. Іцхак Герцог офіційно поставив крапку в цій темі: РФ використовує дрони іранських терористів для нападу на українські міста", - написав він.

За словами Подоляка, це вимагає від світу переоцінки іранського питання, а також створення нових підходів до його вирішення.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час сьогоднішнього візиту до США продемонстрував докази застосування іранських дронів в Україні.

Також зазначимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзники та країни ЄС мають відповісти жорсткішими санкціями щодо Тегерана у відповідь на військову допомогу Росії.

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