Ізраїль поставив крапку. У Зеленського зробили різку заяву щодо Ірану та дронів

"Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка - це качка. Іцхак Герцог офіційно поставив крапку в цій темі: РФ використовує дрони іранських терористів для нападу на українські міста", - написав він.

За словами Подоляка, це вимагає від світу переоцінки іранського питання, а також створення нових підходів до його вирішення.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час сьогоднішнього візиту до США продемонстрував докази застосування іранських дронів в Україні.

Також зазначимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзники та країни ЄС мають відповісти жорсткішими санкціями щодо Тегерана у відповідь на військову допомогу Росії.

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