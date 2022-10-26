Израиль поставил точку. У Зеленского сделали резкое заявление об Иране и дронах

"Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка - это утка. Ицхак Герцог официально поставил точку в этой теме: РФ использует дроны иранских террористов для нападения на украинские города", - написал он.

По словам Подоляка, это требует от мира переоценки иранского вопроса, а также создания новых подходов к его решению.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог во время сегодняшнего визита в США продемонстрировал доказательства применения иранских дронов в Украине.

Также отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники и страны ЕС должны ответить более жесткими санкциями в отношении Тегерана в ответ на военную помощь России.

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