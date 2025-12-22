Ізраїль попереджає США про нову загрозу з боку Ірану, - Axios

Ізраїль попереджає про можливі дії Ірану під прикриттям навчань, закликаючи США і власні сили до скоординованої оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Axios .

За даними Axios, Тель-Авів повідомив адміністрації США про потенційну загрозу удару з боку Ірану, який може бути замаскований під навчання.

Попри те що розвіддані фіксують лише переміщення сил всередині країни, ЦАХАЛ після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року знизив поріг терпимості до ризиків.

Одне з джерел зазначило: "Шанси іранського нападу нижчі за 50%, але ніхто не готовий ризикувати та просто сказати, що це всього лише навчання". Американська розвідка поки що не бачить ознак неминучої атаки.

Координація зі США

Начальник генерального штабу Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір зв'язався з главою Центрального командування США адміралом Бредом Купером, попередивши про ракетні навчання КСІР і можливість прикриття для раптового удару.

Замір закликав до тісної координації оборонних дій. Зустріч із високопоставленими представниками ЦАХАЛ відбулася за участю Купера в Тель-Авіві.

Джерела Axios підкреслили, що найбільшу загрозу становить прорахунок, коли кожна сторона може помилково вважати, що противник готує атаку, і випередити його дії.

Ракетні можливості Ірану

Розвідка Ізраїлю фіксує відновлення нарощування балістичного потенціалу Ірану. Після 12-денної війни в червні країна скоротила свій арсенал з 3000 до 1500 ракет і з 400 до 200 пускових установок.

Зараз вживаються заходи для відновлення сил, однак до рівня до війни вони поки не дійшли.

Ізраїльська розвідка і Моссад вважають, що в найближчі два-три місяці військові заходи не потрібні, але пізніше питання може стати актуальним.

Прем'єр-міністр Ізраїлю планує обговорити ситуацію з президентом США наприкінці грудня 2025 року.