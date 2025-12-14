Ізраїль ліквідував одного з ключових командирів ХАМАС у Газі, - Reuters

Ізраїль заявив про вбивство високопоставленого командира ХАМАС Раеда Саеда в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що в суботу, 13 грудня, внаслідок удару по автомобілю в Газі було вбито високопоставленого командира ХАМАС Раеда Саеда, одного з "архітекторів" нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Це було найгучніше вбивство високопоставленого діяча ХАМАС з моменту набрання чинності угоди про припинення вогню в Газі в жовтні, повідомляє Reuters.

У спільній заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац заявили, що Саед став мішенню у відповідь на атаку ХАМАС, в результаті якої вибуховий пристрій поранив двох солдатів.

За даними органів охорони здоров'я Гази, на які посилається Reuters, внаслідок вибуху автомобіля загинуло п'ятеро людей та щонайменше 25 отримали поранення.