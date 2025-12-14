ua en ru
Ізраїль ліквідував одного з ключових командирів ХАМАС у Газі, - Reuters

Неділя 14 грудня 2025 06:20
Ізраїль ліквідував одного з ключових командирів ХАМАС у Газі, - Reuters Ілюстративне фото: бойовики ХАМАС (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Ізраїль заявив про вбивство високопоставленого командира ХАМАС Раеда Саеда в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що в суботу, 13 грудня, внаслідок удару по автомобілю в Газі було вбито високопоставленого командира ХАМАС Раеда Саеда, одного з "архітекторів" нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Це було найгучніше вбивство високопоставленого діяча ХАМАС з моменту набрання чинності угоди про припинення вогню в Газі в жовтні, повідомляє Reuters.

У спільній заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац заявили, що Саед став мішенню у відповідь на атаку ХАМАС, в результаті якої вибуховий пристрій поранив двох солдатів.

За даними органів охорони здоров'я Гази, на які посилається Reuters, внаслідок вибуху автомобіля загинуло п'ятеро людей та щонайменше 25 отримали поранення.

Але наразі немає жодного негайного підтвердження щодо того, що Саед є серед загиблих.

Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, 8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС після переговорів у Єгипті погодилися на перший етап запропонованого ним мирного плану.

За два дні режим припинення вогню набув чинності. Ізраїль відвів війська до буферної зони навколо Гази, а палестинці почали повертатися до своїх домівок.

13 жовтня лідери США, Єгипту та Туреччини у Шарм-ель-Шейху підписали угоду про завершення війни в Газі, виступивши посередниками між Ізраїлем і ХАМАС.

Згідно з домовленостями, угруповання ХАМАС зобов’язалося звільнити всіх заручників, утримуваних із 2023 року, а також передати Ізраїлю тіла полонених, які загинули.

Тим часом на початку грудня з'явилось повідомлення, що Трамп готується оголосити другий етап плану врегулювання для сектору Газа та подати нову структуру управління анклавом. Відповідні ініціативи можуть бути оголошені до Різдва.

