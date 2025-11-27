Ізраїль поділився з Україною досвідом екстреної медицини під час криз: деталі

26 листопада у Києві відбувся україно-ізраїльський саміт "Кризове реагування. Ізраїльські технології та досвід". У межах заходу посольство Ізраїлю запропонувало короткий комплексний огляд системи та технологій ізраїльської медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Про що саме йшлося під час саміту

У межах саміту Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський нагадав, що "представники ізраїльських компаній давно працюють в Україні та мають свої рішення щодо надзвичайних ситуацій".

"Зі свого боку, я хочу побажати, щоб таких ситуацій було якомога менше", - додав він.

Українцям нагадали, що держава Ізраїль стикається з маштабними викликами "починаючи від самого заснування".

Доктор Елі Яффе (заступник генерального директора служби "Маген Давид Адом") зауважив, що Україна, на жаль, має власний досвід роботи у ситуаціях масових жертв.

Водночас він поділився, як реагує медична система Ізраїлю на кризові ситуації.

Варто зауважити, що служба "Маген Давид Адом" - відповідальна за екстрену швидку допомогу.

Потреби 10 млн населення забезпечують 2000 бригад швидкої допомоги, укомплектовані парамедиками та медиками.

Крім того, віддалені кібуци обслуговуються волонтерами.

"На кожній зміні чергують 400 бригад, інші медичні бригади зарезервовані на екстрені випадки. При пожежах, бомбардуваннях, терактах - люди телефонують диспетчеру, який сам є кваліфікованим парамедиком", - розповіли українцям.

Як приклад навели 7 жовтня 2023 року, коли при вторгненні бойовиків "Хамас", службі "Маген Давид Адом" довелося консультувати людей телефоном (оскільки автівки Ambulance, які поїхали на місце атаки, були розстріляні).

Тоді чотирьох волонтерів із персоналу "Давид Адом" було вбито, а сімох - поранено.

Україно-ізраїльський саміт (фото: прес-служба Посольства Держави Ізраїль в Україні)

Крім того, учасники семінару почули про тренінги цівільного населення.

Йдеться про те, що Служба тилу Армії Оборони Ізраїлю навчає алгоритму реагування на кризові ситуації.

Головний лікар Київської обласної клінічної лікарні Дарина Мельник розповіла також, що подорож до Ізраїлю і знайомство з працею ізраїльських медиків допомогли їй ухвалити рішення про перебудову системи психологічної допомоги у лікарні.

"Це - надзвичайно важливо. Бо тримати може тільки той, хто сам тримається", - наголосила вона.

Окрема частина семінару була присвячена конкретним медичним технологіям, необхідним для служб швидкого реагування.

Йдеться, зокрема, про:

інноваційні рішення для обробки та перев'язки ран компаній SilverStream та MedCu Technologies;

системи підігрівачів крові компанії Quinflow;

навіть технології корекції психічної системи пацієнтів методом магнітної стимуляції зон мозку.

"Ця технологія компанії BrainsWay здатна лікувати широкий спектр психічних і неврологічних розладів, у тому числі й посттравму", - підсумували у прес-службі посольства.