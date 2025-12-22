Израиль предупреждает США о новой угрозе со стороны Ирана, - Axios

Израиль предупреждает о возможных действиях Ирана под прикрытием учений, призывая США и собственные силы к скоординированной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Axios .

По данным Axios, Тель-Авив сообщил администрации США о потенциальной угрозе удара со стороны Ирана, который может быть замаскирован под учения.

Несмотря на то что разведданные фиксируют лишь перемещение сил внутри страны, ЦАХАЛ после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года снизил порог терпимости к рискам.

Один из источников отметил: "Шансы иранского нападения ниже 50%, но никто не готов рисковать и просто сказать, что это всего лишь учения". Американская разведка пока не видит признаков неизбежной атаки.

Координация с США

Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эял Замир связался с главой Центрального командования США адмиралом Брэдом Купером, предупредив о ракетных учениях КСИР и возможности прикрытия для внезапного удара.

Замир призвал к тесной координации оборонительных действий. Встреча с высокопоставленными представителями ЦАХАЛ прошла при участии Купера в Тель-Авиве.

Источники Axios подчеркнули, что наибольшую угрозу представляет просчет, когда каждая сторона может ошибочно посчитать, что противник готовит атаку, и опередить его действия.

Ракетные возможности Ирана

Разведка Израиля фиксирует возобновление наращивания баллистического потенциала Ирана. После 12-дневной войны в июне страна сократила свой арсенал с 3000 до 1500 ракет и с 400 до 200 пусковых установок.

Сейчас предпринимаются меры для восстановления сил, однако до уровня до войны они пока не дошли.

Израильская разведка и Моссад считают, что в ближайшие два-три месяца военные меры не требуются, но позже вопрос может стать актуальным.

Премьер-министр Израиля планирует обсудить ситуацию с президентом США в конце декабря 2025 года.