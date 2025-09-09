UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Ізраїль погрожує "зрівняти Газу із землею", але є шанс цього уникнути

Фото: після ударів по Газі Ізраїль попередив ХАМАС (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Ізраїль після серії нічних ударів по Газі попередив про можливе знищення міста, якщо ХАМАС не складе зброю і не відпустить заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skу News.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у своїй новій заяві порівняв удари по Газі з "ураганним штормом". Він підкреслив, що атаки відбулися з безпрецедентною силою.

У дописі, опублікованому зранку в соцмережі Х, Кац повідомив, що ізраїльські сили знищили 30 "багатоповерхових терористичних будівель".

Міністр уточнив, що ще десятки терористичних об’єктів були розбомблені й знищені. Це зробили для ліквідації спостережних пунктів та терористичної інфраструктури, а також для підготовки шляху наземним силам.

За словами Каца, якщо бойовики ХАМАС не складуть зброю та не звільнять усіх заручників, їх буде знищено, а Газу "зрівняють із землею".

Нагадаємо, 20 серпня Міноборони Ізраїлю затвердило план операції з захоплення міста Газа під назвою "Колісниця Гідеона II". В операції беруть участь п'яти дивізій Армії оборони Ізраїлю та десятків тисяч військовослужбовців. Її завдання - повністю знищити ХАМАС.

Однією з причин такого рішення стали невдалі переговори Ізраїлю щодо припинення вогню та обміну заручниками з палестинським угрупованням ХАМАС.

22 серпня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу схвалив плани Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та перезапуск переговорів з угрупованням ХАМАС.

В ЗМІ повідомляли, що Ізраїль напередодні захоплення міста Газа планує перестати скидати гуманітарну допомогу з повітря.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа