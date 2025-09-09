Ізраїль погрожує "зрівняти Газу із землею", але є шанс цього уникнути

Ізраїль після серії нічних ударів по Газі попередив про можливе знищення міста, якщо ХАМАС не складе зброю і не відпустить заручників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skу News.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у своїй новій заяві порівняв удари по Газі з "ураганним штормом". Він підкреслив, що атаки відбулися з безпрецедентною силою.
У дописі, опублікованому зранку в соцмережі Х, Кац повідомив, що ізраїльські сили знищили 30 "багатоповерхових терористичних будівель".
Міністр уточнив, що ще десятки терористичних об’єктів були розбомблені й знищені. Це зробили для ліквідації спостережних пунктів та терористичної інфраструктури, а також для підготовки шляху наземним силам.
За словами Каца, якщо бойовики ХАМАС не складуть зброю та не звільнять усіх заручників, їх буде знищено, а Газу "зрівняють із землею".
Нагадаємо, 20 серпня Міноборони Ізраїлю затвердило план операції з захоплення міста Газа під назвою "Колісниця Гідеона II". В операції беруть участь п'яти дивізій Армії оборони Ізраїлю та десятків тисяч військовослужбовців. Її завдання - повністю знищити ХАМАС.
Однією з причин такого рішення стали невдалі переговори Ізраїлю щодо припинення вогню та обміну заручниками з палестинським угрупованням ХАМАС.
22 серпня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу схвалив плани Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та перезапуск переговорів з угрупованням ХАМАС.
В ЗМІ повідомляли, що Ізраїль напередодні захоплення міста Газа планує перестати скидати гуманітарну допомогу з повітря.