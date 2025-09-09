Израиль угрожает "сравнять Газу с землей", но есть шанс этого избежать

Израиль после серии ночных ударов по Газе предупредил о возможном уничтожении города, если ХАМАС не сложит оружие и не отпустит заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ѕку News.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем новом заявлении сравнил удары по Газе с "ураганным штормом". Он подчеркнул, что атаки произошли с беспрецедентной силой.
В заметке, опубликованной утром в соцсети Х, Кац сообщил, что израильские силы уничтожили 30 "многоэтажных террористических зданий".
Министр уточнил, что еще десятки террористических объектов были разбомблены и уничтожены. Это сделали для ликвидации наблюдательных пунктов и террористической инфраструктуры, а также для подготовки пути наземным силам.
По словам Каца, если боевики ХАМАС не сложат оружие и не освободят всех заложников, они будут уничтожены, а Газу "сравняют с землей".
Напомним, 20 августа Минобороны Израиля утвердило план операции по захвату города Газа под названием "Колесница Гидеона II". В операции участвуют пяти дивизий Армии обороны Израиля и десятков тысяч военнослужащих. Ее задача - полностью уничтожить ХАМАС.
Одной из причин такого решения стали неудачные переговоры Израиля о прекращении огня и обмена заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.
22 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.
В СМИ сообщали, что Израиль накануне захвата города Газа планирует перестать сбрасывать гуманитарную помощь с воздуха.