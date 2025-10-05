UA

Ізраїль погодився на запропоновану США лінію відведення військ, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль погодився на початкову лінію розведення військ у Секторі Газа. У випадку згоди угруповання ХАМАС, сторони розпочнуть обмін заручників.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі Truth Social.

"Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку США і посередники продемонстрували та передали ХАМАСу", - зазначив глава держави.

Трамп додав, що після того, як палестинське угруповання підтвердить свою згоду, режим припинення вогню негайно набере чинності та розпочнеться обмін заручників і полонених.

"Ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3000-річної катастрофи", - додав президент США.

Крім того, Трамп оприлюднив карту запропонованого відведення військ у Секторі Газа.

Мирний план Трампа по Сектору Газа

Армія оборони Ізраїлю проводить масштабну військову операцію в Секторі Газа, після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики палестинського угруповання ХАМАС вторглися на територію країни, вбили та захопили в полон десятки ізраїльтян.

Навесні цього року Ізраїль та ХАМАС провели кілька раундів мирних переговорів. Однак через затягування обміну заручниками та іншу непоступливість палестинців, ЦАХАЛ відновила бойові дії в анклаві.

Через тривале заморожування переговорів, у вересні ізраїльська армія почала наступ на місто Газа, що є останнім підконтрольним палестинським бойовикам містом регіону.

29 вересня Трамп презентував план завершення конфлікту в Газі з 20 пунктів.

Згідно з ним, Ізраїль поступово виводить війська з Гази, а опісля ХАМАС звільняє заручників і розпочинається новий етап переговорів.

4 жовтня на вимогу Трампа ізраїльська армія призупинила наступ на Газу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що в ХАМАСу лишилося кілька днів на переговори, інакше це буде зроблено примусово.

Детальніше про мирну ініціативу Трампа і перспективи завершення війни у Секторі Газа, читайте в авторському матеріалі РБК-Україна: "План Трампа для Гази. Чи вдасться завершити війну між Ізраїлем та ХАМАС".

