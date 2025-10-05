Ізраїль погодився на запропоновану США лінію відведення військ, - Трамп

"Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку США і посередники продемонстрували та передали ХАМАСу", - зазначив глава держави.

Трамп додав, що після того, як палестинське угруповання підтвердить свою згоду, режим припинення вогню негайно набере чинності та розпочнеться обмін заручників і полонених.

"Ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3000-річної катастрофи", - додав президент США.

Крім того, Трамп оприлюднив карту запропонованого відведення військ у Секторі Газа.