Ізраїль погодився на запропоновану США лінію відведення військ, - Трамп

Ізраїль погодився на початкову лінію розведення військ у Секторі Газа. У випадку згоди угруповання ХАМАС, сторони розпочнуть обмін заручників.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі Truth Social.
"Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку США і посередники продемонстрували та передали ХАМАСу", - зазначив глава держави.
Трамп додав, що після того, як палестинське угруповання підтвердить свою згоду, режим припинення вогню негайно набере чинності та розпочнеться обмін заручників і полонених.
"Ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3000-річної катастрофи", - додав президент США.
Крім того, Трамп оприлюднив карту запропонованого відведення військ у Секторі Газа.
Армія оборони Ізраїлю проводить масштабну військову операцію в Секторі Газа, після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики палестинського угруповання ХАМАС вторглися на територію країни, вбили та захопили в полон десятки ізраїльтян.
Навесні цього року Ізраїль та ХАМАС провели кілька раундів мирних переговорів. Однак через затягування обміну заручниками та іншу непоступливість палестинців, ЦАХАЛ відновила бойові дії в анклаві.
Через тривале заморожування переговорів, у вересні ізраїльська армія почала наступ на місто Газа, що є останнім підконтрольним палестинським бойовикам містом регіону.
29 вересня Трамп презентував план завершення конфлікту в Газі з 20 пунктів.
Згідно з ним, Ізраїль поступово виводить війська з Гази, а опісля ХАМАС звільняє заручників і розпочинається новий етап переговорів.
4 жовтня на вимогу Трампа ізраїльська армія призупинила наступ на Газу.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що в ХАМАСу лишилося кілька днів на переговори, інакше це буде зроблено примусово.
