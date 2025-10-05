Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск, - Трамп

"После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую США и посредники продемонстрировали и передали ХАМАСу", - отметил глава государства.

Трамп добавил, что после того, как палестинская группировка подтвердит свое согласие, режим прекращения огня немедленно вступит в силу и начнется обмен заложников и пленных.

"Мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы", - добавил президент США.

Кроме того, Трамп обнародовал карту предложенного отвода войск в Секторе Газа.