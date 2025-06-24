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Ізраїль погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню з Іраном

Вівторок 24 червня 2025 09:34
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Ізраїль погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню з Іраном Фото: Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки (США) щодо припинення вогню з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зауважили в офісі голови ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу, Тель-Авів "рішуче" реагуватиме на будь-які порушення режиму припинення вогню з Іраном.

Ізраїль заявив про досягнення своєї мети - усунення ядерної та балістичної загрози з боку Ірану, а також подякував голові Білого дому Дональду Трампу за його "підтримку в захисті та участь".

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль, в рамках операції "Левиний народ", атакував авіацією іранські військові та ядерні об'єкти. Під час обстрілів загинули високопоставлені військові та спеціалісти, які працювали над ядерною програмою Ірану. Після цього обидві країни щодня обмінювались обстрілами.

Штати, своєю чергою, вступили у конфлікт вже 22 червня, атакувавши протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані.

У відповідь на це Тегеран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході та штаб-квартирою Центрального командування Штатів.

Днями Трамп заявив, що Іран та Ізраїль повністю погодили перемир'я. Сьогодні ж, 24 червня, американський лідер оголосив про набуття чинності режиму припинення вогню.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
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