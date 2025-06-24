Израиль согласился на предложение Трампа о прекращении огня с Ираном

Израиль официально согласился на предложение Соединенных Штатов Америки (США) о прекращении огня с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Израиль заявил о достижении своей цели - устранение ядерной и баллистической угрозы со стороны Ирана, а также поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за его "поддержку в защите и участие".

Как отметили в офисе главы израильского правительства Беньямин Нетаньяху, Тель-Авив будет "решительно" реагировать на любые нарушения режима прекращения огня с Ираном.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль, в рамках операции "Львиный народ", атаковал авиацией иранские военные и ядерные объекты. Во время обстрелов погибли высокопоставленные военные и специалисты, которые работали над ядерной программой Ирана. После этого обе страны ежедневно обменивались обстрелами.

Штаты, в свою очередь, вступили в конфликт уже 22 июня, атаковав противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ответ на это Тегеран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и штаб-квартирой Центрального командования Штатов.

На днях Трамп заявил, что Иран и Израиль полностью согласовали перемирие. Сегодня же, 24 июня, американский лидер объявил о вступлении в силу режима прекращения огня.

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