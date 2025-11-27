Израиль поделился с Украиной опытом экстренной медицины во время кризисов: детали

26 ноября в Киеве состоялся украино-израильский саммит "Кризисное реагирование. Израильские технологии и опыт". В рамках мероприятия посольство Израиля предложило краткий комплексный обзор системы и технологий израильской медицины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Государства Израиль в Украине.

О чем именно шла речь во время саммита

В рамках саммита Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский напомнил, что "представители израильских компаний давно работают в Украине и имеют свои решения по чрезвычайным ситуациям".

"Со своей стороны, я хочу пожелать, чтобы таких ситуаций было как можно меньше", - добавил он.

Украинцам напомнили, что государство Израиль сталкивается с масштабными вызовами "начиная с самого основания".

Доктор Эли Яффе (заместитель генерального директора службы "Маген Давид Адом") отметил, что Украина, к сожалению, имеет собственный опыт работы в ситуациях массовых жертв.

В то же время он поделился, как реагирует медицинская система Израиля на кризисные ситуации.

Стоит заметить, что служба "Маген Давид Адом" - ответственная за экстренную скорую помощь.

Потребности 10 млн населения обеспечивают 2000 бригад скорой помощи, укомплектованные парамедиками и медиками.

Кроме того, отдаленные кибуцы обслуживаются волонтерами.

"На каждой смене дежурят 400 бригад, остальные медицинские бригады зарезервированы на экстренные случаи. При пожарах, бомбардировках, терактах - люди звонят диспетчеру, который сам является квалифицированным парамедиком", - рассказали украинцам.

В качестве примера привели 7 октября 2023 года, когда при вторжении боевиков "Хамас", службе "Маген Давид Адом" пришлось консультировать людей по телефону (поскольку машины Ambulance, которые поехали на место атаки, были расстреляны).

Тогда четыре волонтера из персонала "Давид Адом" были убиты, а семь - ранены.

Украино-израильский саммит (фото: пресс-служба Посольства Государства Израиль в Украине)

Кроме того, участники семинара услышали о тренингах гражданского населения.

Речь идет о том, что Служба тыла Армии Обороны Израиля обучает алгоритму реагирования на кризисные ситуации.

Главный врач Киевской областной клинической больницы Дарья Мельник рассказала также, что путешествие в Израиль и знакомство с работой израильских медиков помогли ей принять решение о перестройке системы психологической помощи в больнице.

"Это - чрезвычайно важно. Потому что держать может только тот, кто сам держится", - подчеркнула она.

Отдельная часть семинара была посвящена конкретным медицинским технологиям, необходимым для служб быстрого реагирования.

Речь идет, в частности, про:

инновационные решения для обработки и перевязки ран компаний SilverStream и MedCu Technologies;

системы подогревателей крови компании Quinflow;

даже технологии коррекции психической системы пациентов методом магнитной стимуляции зон мозга.

"Эта технология компании BrainsWay способна лечить широкий спектр психических и неврологических расстройств, в том числе и посттравму", - подытожили в пресс-службе посольства.