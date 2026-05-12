Ізраїль побоюється, що Трамп укладе з Іраном "невдалу угоду", - CNN

За словами джерел, угода, яка частково збереже ядерну програму, але водночас омине питання балістики та підтримку "регіональних маріонеткових держав", призведе до того, що Ізраїль вважатиме війну як незавершену.

"Головна проблема полягає в тому, що Трамп втомиться від переговорів і укладе угоду - будь-яку угоду - з поступками в останню хвилину", - сказало одне ізраїльське джерело.

Хоч американські офіційні особи запевнили Ізраїль, що питання про запаси високозбагаченого урану в Ірані буде вирішене, джерело зазначило, що очевидне виключення балістичних ракет і мережі маріонеток Тегерана з переговорів "є серйозним питанням".

Чиновники кажуть, що часткова угода, яка не зачіпає деякі ключові можливості Ірану і водночас знижує економічний тиск на країну, може стабілізувати режим і забезпечити йому приплив грошових коштів.

Ці побоювання, як пише CNN, підкреслюють розрив між Трампом, який, вочевидь, не бажає відновлювати війну, і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який побоюється завершення війни без досягнення своїх початкових цілей.